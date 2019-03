55. Kütüphaneler Haftası Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Her yıl Mart ayının son Pazartesi günü kutlanmaya başlanan Kütüphaneler Haftasının 55. si bu yıl 25 Mart 2019 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında okuma oranını yaygınlaştırmak temasıyla kutlanmaya başlandı.Kutlama etkinleri kapsamında İlhak Kütüphanesinde bir tören düzenlendi. Törene, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürü Hüsnü Genç , kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra İl Halk Kütüphane Müdür Vekili Ahmet Duran Kardaşlar açılış konuşması yaptı.Kardaşlar konuşmasında, "Kütüphane etkinleri kutlamaları kapsamında her yaş ve her seviyeden okuyucuya çağın gerektirdiği şekilde hizmet vermek gayreti içerisinde olmak, ayrıca kütüphanemizi tanımak, daha fazla okuyucuya ulaşabilmek için 25 Mart 2019- 31 Mart 2019 tarihleri arasını Kütüphane Haftası olarak kutlayacağız. Okuma ve yazma oranını geliştirmek, kitap okumayı daha yaygın hale getirmek amaçlarımız arasındadır " dedi.Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker'de, "Kitap okumayı yaygın hale getirebilirsek, kültür seviyemiz de o kadar ileri seviyelere ulaşacaktır. Bilindiği gibi okuma ve yazmanın yaşı yoktur, çocuklarımıza kitap okumayı, kütüphaneye gitme alışkanlığını da aşılamalıyız, son derece üzücü bir durum olan Erzurum'da 100 bin öğrenci var iken kütüphaneye gitme ve kitap alma alışkanlığı düşük seviyelerdedir. İnsan okuyarak bilmediklerini bilir, duymadıkları duyar ve hayal gücünü ve bilgi dağarcığını daha da geliştirir." diye konuştu.Konuşmalardan sonra il genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında resim, şiir, kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM