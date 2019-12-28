55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika

55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Vergi kaybı ile haksız rekabeti önlemek ve kaçakçılığın azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
05:40 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MAKAS ATTI, FACİADAN DÖNÜLDÜ - Son Dakika
05:34 Kolombiya'da hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı görevi bıraktı - Son Dakika
05:11 Denizli polisinden şok sokak denetimleri - Son Dakika
05:05 Abd savaş gemisi 'uss ross' çanakkale boğazı'ndan geçti - Son Dakika
05:05 Talihsiz genç kamyonun lastiklerine sıkışarak can verdi - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 05:45:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]