55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
27 dakika önce
Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nı protesto amacıyla kent merkezinde yürüyüş düzenlendi.
Almanya
'da devam eden 55. Uluslararası Münih
Güvenlik Konferansı'nı protesto amacıyla kent merkezinde yürüyüş düzenlendi.
4 bin göstericinin katıldığı yürüyüşte "Sizin savaşınızı biz istemiyoruz", "NATO'yu lağvedin. Silah ihracatını sonlandırın", " Venezuela
'dan elinizi çekin", "Filistinliler için adalet" yazılı döviz ile pankartlar taşındı.
Yoğun güvenlik önleminin alındığı yürüyüşte, dünya genelinde silahlanma yarışının bırakılması istendi.
Yürüyüş Marienplatz'ta sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:13 Kaynak: AA
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