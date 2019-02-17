Son Dakika Haberleri: 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

56 dakika önce

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez ve Orta Doğu'da güvenliğin tehdit altında olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında diyalog yok, koordinasyon yok. Aramızda iş birliği yok. Birbirimizden koptuğumuz bir seviyeye daha önce hiç ulaşmamıştık." dedi.

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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez ve Orta Doğu'da güvenliğin tehdit altında olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında diyalog yok, koordinasyon yok. Aramızda iş birliği yok. Birbirimizden koptuğumuz bir seviyeye daha önce hiç ulaşmamıştık." dedi.

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Al Sani, bölgedeki çatışmaların dışarıdaki aynı güçler tarafından yönlendirildiğine dikkati çekerek, doğru bir bölgesel süreç olmadan bunlara çözüm bulmanın mümkün olmadığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, bölgede güvenliğin tehdit altında olduğuna işaret ederek, "Ülkelerimiz arasında diyalog yok, koordinasyon yok. Aramızda iş birliği yok. Birbirimizden koptuğumuz bir seviyeye daha önce hiç ulaşmamıştık." ifadelerini kullandı.

Al Sani, ülkesinin Filistin'e yaptığı yardımlara değinerek, "Bizim Filistinlerle ilişkimiz var. Gazze'deki insanlar Hamas değil. Katar, Filistin halkına yardım etmeye çalışıyor. Katar, bunu açıkça ve net bir şekilde yapıyor." diye konuştu.

Katar ile İsrail arasındaki temel konunun "Filistin sorunu" olduğunu anlatan Al Sani, "Filistin'i ortadan kaldıramayız. İki devletli bir çözüm istiyoruz, bu çatışmaya barışçıl bir çözüm arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Al Sani, İran'ın, Katar'ın komşusu olduğunu belirterek, "Suudiler ile İran arasında bir anlaşmazlık var. Ortadayız. Sorunlarını çözmelerini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili bir sorunda masada İran'ın da olması gerektiğini vurgulayan Al Sani, "İsrail-Filistin ihtilafını çözmek için bir süreç varsa orada da Filistin masada olmalı." yorumunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:42 Kaynak: AA

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