55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı - Milli Savunma Bakanı Akar
26 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov...
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:19 Kaynak: AA
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