Son Dakika Haberleri: 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı - Milli Savunma Bakanı Akar

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı - Milli Savunma Bakanı Akar

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile Suriye konulu panele katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:19 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hulusi Akar, Münih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Sorguya Alındı

Trump'tan Suriye Mesajı: Yüzde Yüz Zafer Kazandıktan Sonra Geri Çekiliyoruz Gurbetçi Vatandaş, Can Dündar'ın Yüzüne Haykırdı: Sen Vatan Haini Değil misin?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı - Milli Savunma Bakanı Akar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]