55 yaşındaki ayakkabı tamircisi, mesleğini babadan kalma tezgahında sürdürüyor - Son Dakika
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55 yaşındaki ayakkabı tamircisi, mesleğini babadan kalma tezgahında sürdürüyor

01.04.2022 18:06

Amasya'nın Taşova ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan 55 yaşındaki Hayrettin Telli, babasından kalma tezgahta mesleğine devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan 55 yaşındaki Hayrettin Telli, babasından kalma tezgahta mesleğine devam ediyor.

İlçe merkezinde 20 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamirciliği yapan Telli, AA muhabirine, bu işin baba mesleği olduğunu, dükkanın da kendisine babasından kaldığını söyledi.

Mesleği 15 yaşında babasının yanında çalışmaya başlayarak öğrendiğini, 15 yıl kadar birlikte çalıştıklarını belirten Telli, daha sonra İstanbul'a gittiğini anlattı.

Yaklaşık 5 yıl sonra tekrar memleketine döndüğünü dile getiren Telli, birlikte çalışmaya başladığı babasının bir yıl sonra vefat ettiğini aktardı.

Babasının kendisine en büyük mirasının mesleği olduğunu vurgulayan Telli, "Bu mesleği yapacak yeni bir nesil yok. 55 yaşındayım, bu zamana kadar birisinin çıkıp oğlum, yeğenim, akrabam diyerek yanımıza getirip, 'Bu mesleği öğrensin, çalışsın' diyen kimseyi görmedim. Ben de ömrümüzün yettiği yere, gittiği yere kadar sürdürmeyi düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Günümüzde eskisi gibi iş yapamadıklarına işaret eden Telli, şunları kaydetti:

"Fabrika üretimi fazlalaştı. Eskiden işten başımızı alamazdık, işimiz çoktu. Zaman ilerledikçe, seri imalatlar arttıkça bizim işler yavaşladı. Buna rağmen devam ettirmeye çalışıyoruz. Fabrikasyon ayakkabıların el yapımı ayakkabıların kalitesini tutması mümkün değil, hem dayanıklılığı hem de sağlık açısından. Zaman zaman sipariş üzerine ayakkabı yapıyorum. Yaptığım ayakkabılarda şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Babamın tezgahının boş kalmaması için bu mesleği sürdürmeye çalışıyorum."

55 yaşındaki ayakkabı tamircisi, mesleğini babadan kalma tezgahında sürdürüyor
55 yaşındaki ayakkabı tamircisi, mesleğini babadan kalma tezgahında sürdürüyor
55 yaşındaki ayakkabı tamircisi, mesleğini babadan kalma tezgahında sürdürüyor

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Hisarcık, Taşova, Amasya, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 55 yaşındaki ayakkabı tamircisi, mesleğini babadan kalma tezgahında sürdürüyor - Son Dakika


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