55 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
8 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 55 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
'ın Hayrabolu
ilçesinde, 55 yaşındaki bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçenin Örey Mahallesi'nde yaşayan M.O.'yu evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, M.O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından M.O.'nun cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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