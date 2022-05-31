55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış - Son Dakika
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55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış

31.05.2022 14:22

İstanbul Güngören'de 55 yaşındaki Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri Saadet Polat'ın eşi ile tüm gün kavga ettiğini, oğlunun da "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırdığını iddia etti. İddialar üzerine kadının kocası gözaltına alınırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında iddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Saadet Polat hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, Polat'ın eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü. Saadet Polat'ın eşi gözaltına alınarak, sorguya alındı.

Güngören'de kadının şüpheli ölümü

KOMŞULAR DA KOCASINI SUÇLADI

Hüseyin Polat'ın emniyette verdiği ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra pencereden atladığını iddia etti. Mahalle sakini ise, "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş. Düştü diyorlar, eşi attı diyorlar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kadına olan şiddete artık dur denilmesi gerekiyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Hüseyin Polat, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırmış - Son Dakika


Son Dakika
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
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SON DAKİKA: 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış - Son Dakika
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