55 yaşındaki Kadriye teyzeden uzay dersi - Son Dakika
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55 yaşındaki Kadriye teyzeden uzay dersi

14.06.2022 11:15
55 yaşındaki Kadriye teyzeden uzay dersi

55 yaşındaki Kadriye teyzeden uzay dersi 55 yaşındaki Kadriye teyzeden gençlere ilham olacak uzay konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılan 55 yaşındaki Kadriye Diken, uzaya merakı ve konuşmasıyla gençlere ilham olacak nitelikte.

55 yaşındaki Kadriye teyzeden uzay dersi

55 yaşındaki Kadriye teyzeden gençlere ilham olacak uzay konuşması

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılan 55 yaşındaki Kadriye Diken, uzaya merakı ve konuşmasıyla gençlere ilham olacak nitelikte.

Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne 7'den 70'e herkes yoğun ilgi gösterdi. İlgi gösterenler arasında Diyarbakır'da yaşayan, 6 çocuk, 6 torun sahibi 55 yaşındaki Kadriye Diken de vardı. Diken'in uzay merakı ve konuşması adeta gençlere ufuk açacak nitelikteydi. Kadriye teyzenin bu konuşması ve merakını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştı:

"Geçen sene de bu yıl olduğu gibi Zerzevan Kalesi'ndeki Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak istemiş ve iki yıl da kurada şansı tutmamış. Bu sene öğretmen kızına kura çıkınca "zorla" Zerzevan'a gelmiş, çocukluktan gelen uzay merakını gidermek için. Kadriye teyze, içindeki öğrenme azmini hiç yitirmemiş, gözlem etkinliği sırasında kızıyla birlikte gökyüzü gözlemi yaparak 4 gün süren etkinlikte atölyelere de katılmayı ihmal etmemiş. Diken, TÜBİTAK UZAY standında TÜRKSAT 6A maketini, TÜBİTAK SAGE standında roket maketini torunlarına götürmek için yapmış."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın maket yaptığı fotoğrafını ve sonrasında kendisiyle yapılan söyleşiyi paylaştığı Kadriye Diken, kendi uzay yolculuğunu anlatırken büyükten küçüğe herkese ders niteliğinde mesajlar veriyor. Bende bir şey uyansın diyen Diken, "İki tane maket yaptım. Dedim torunlarıma götüreyim, yapsınlar, kırsınlar, bozsunlar. Beyinde bir şey uyansın. Niye? 'Babaannem, ananem bunu yapmışsa ben de yapabilirim' desin çocuklar. Çocuğun kafasında bir ışık parlar, ufku açılır. Eskiden damlarda yatardık. Gökyüzüne yıldızlara bakardık. Bir bakardım sabah olmuş. Küçükken merak ediyordum. Nasıl çıkacağız gökyüzüne? Merdivenle mi çıkacağız? Niye bu yıldız büyük niye bu yıldız küçük? Diyordum ki Ay'a niye çamur atmışlar? Niye millet Ay'a çıktı biz yerimizde sayıyoruz? Bizim neyimiz eksik?" diye konuştu.

"Anneler ve öğretmenlere çok görev düşüyor"

Geçen sene etkinliğe çocuklarının gittiğini ve kendisini götürmediklerini aktaran Diken, "Çok istedim. 'Gelip ne yapacaksın?' dediler. Bu sene yine beni yazdılar, adım çıkmadı. 'Bize çıkarsa seni de götürürüz' dediler. Kızıma çıktı, zorla geldim. Kızım öğretmen. Bayıldım etkinliğe. Çocuklarımız, gençlerimiz oraya gitsinler. Anneler ve öğretmenlere çok görev düşüyor. Demek hiçbir şey zor değildir. Yeter ki insan kafasını çalıştırsın" dedi.

Van'a da gideceğini dile getiren Diken, "Bir daha burayı nasıl göreceğiz? Ay'a, yıldızlara, gezegenlere baktık. Komşularım diyordu, 'Kadriye okusaydın profesör olurdun.' Ay'ı gördüm. Çamur değildi. Van'a da gideceğiz. Evde otursan böyle olur muydu? Seneye buraya herkesin gelmesini isterim. Sonra Van'a da gelmek isteyen buyursun gelsin" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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