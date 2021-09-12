55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe çılgın dansları, ilginç giyim tarzı, dikkat çeken sosyal medya paylaşımları ile farkını ortaya koyuyor.

EV HALİNİ PAYLAŞTI

Renkli kişiliğiyle tanınan 55 yaşındaki şarkıcı, bu kez Instagram hesabı üzerinden ev halini paylaşarak adından söz ettirdi.

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Siyah büstiyeri ile poz veren Tilbe'nin ev haline beğeni yağdı. Çoğu takipçi şarkıcının karın kaslarını anında fark etti. Birkaç kullanıcı ise "Ev tarzı sahne tarzından daha iyi" yorumunu yaptı.