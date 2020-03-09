55 yıl ceza aldığı suç uzlaştırma kapsamında kalınca İstinaf Mahkemesi'nce tahliye edildi - Son Dakika
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55 yıl ceza aldığı suç uzlaştırma kapsamında kalınca İstinaf Mahkemesi'nce tahliye edildi

6 saat önce

BURSA'da sahte diploma ile açtığı kekemelik merkezine gelen 33 kişiyi tedavi etme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla, her bir mağdur için 1'er yıl 8'er ay olmak üzere toplam 55 yıl hapis cezası verilen Emre Nuri Korkut (41), avukatının 'resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık'...

55 yıl ceza aldığı suç uzlaştırma kapsamında kalınca İstinaf Mahkemesi'nce tahliye edildi, System.String[]

BURSA'da sahte diploma ile açtığı kekemelik merkezine gelen 33 kişiyi tedavi etme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla, her bir mağdur için 1'er yıl 8'er ay olmak üzere toplam 55 yıl hapis cezası verilen Emre Nuri Korkut (41), avukatının 'resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık' suçlarının uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle İstinaf Mahkemesi'ne başvurması sonrası tahliye edildi.

Emre Nuri Korkut, Bursa'da 2018'de açtığı kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezinde Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek, hastalarının güvenini kazandı. Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine de gözaltına alındı. Lise mezunu olduğu ortaya çıkan Korkut'un iş yerinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 22 Şubat 2018'de sevk edildiği adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından açılan davada 33 kişinin şikayetçi olduğu Emre Nuri Korkut, kendisini "Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları düzelecek miyim sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum, bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır" diye savundu. Yargılama sonunda mahkeme sanığı, her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkum etti.

İSTİNAFA İTİRAZ ETTİ

Sanık avukatı Konuralp Yeşil, kararı 'resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık' suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığı gerekçesiyle Bursa İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi de suçun uzlaştıma kapsamında kaldığını bildirerek, sanığı tahliye etti. Emre Nuri Korkut'a yurt dışı yasağı konulurken, yargılaması Bursa Bölge Mahkemesi'nde devam edecek. Korkut'un yeniden yargılaması, önümüzdeki ay başlayacak.


Korkut, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:10 Kaynak: DHA
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