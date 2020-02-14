55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı - Son Dakika

55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı

6 saat önce

Adana'da nitelikli yağma suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü infaz dedektifleri kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakaladı.

55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı, System.String[]

Adana'da nitelikli yağma suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü infaz dedektifleri kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "nitelikli yağma" suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Nurettin O.'nun (51) Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesindeki bir kahvehanede olduğu bilgisine ulaştı. İnfaz dedektifleri hemen adrese baskın yaptı. Polis baskında hükümlüyü "batak" oynarken yakaladı. Üzerinde kimlik çıkmayan hükümlü kendisinin Nurettin O. olmadığını ileri sürdü. Hükümlüyü polis emniyete getirip parmak izini aldığında Nurettin O. olduğu belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da 156 milyon liralık senet çetesine operasyon: 10 gözaltı
Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi Son dakika: Bahçelievler'de daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:06:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]