55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı - Son Dakika

55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Süleyman Birdal, uzun yıllar trafikte olmasına rağmen gösterdiği örnek davranışla şoförlüğüne yeni başlayana gençlere örnek oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Süleyman Birdal, uzun yıllar trafikte olmasına rağmen gösterdiği örnek davranışla şoförlüğüne yeni başlayana gençlere örnek oldu.

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55 yıldır araç kullandığını belirten Süleyman Dede, şoförlüğe yeni başlayan gençleri hız konusunda uyardı. Malazgirt'te yaşayan Birdal, 55 yıldır sürekli araba kullandığını anlattı. İlk aracını Malazgirt'te kullandığını dile getiren Birdal, "7 yıl da Aydın'da minibüs şoförlüğü yaptım ve çok şükür bu süre zarfında ne bir trafik kazası ne bir trafik kural ihlali yaptım. Çok şükür ehliyetimden bir puan bile düşürmedim" dedi.

"74 yaşındayım halen araba kullanıyorum"

Birdal, trafik kurallarına her zaman dikkat ettiğini belirterek, "74 yaşındayım halen araba kullanıyorum. 55 yıllık hayatımda trafikte en ufak bir hatam olmadı. En ufak bir trafik cezası almadım. Uykulu araba kullanmam. İçkiyi zaten hayatımda kullanmadım. Dalgın zamanlarda araba kullanmadım. Araba kullanırken sadece zekamı ve fikrimi hep direksiyona ve arabama kullanırım. Başka bir şey düşünmem. Buna çok dikkat ederim" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir trafik cezası almadım"

Araç kullandığı 55 yılda kırmızı ışıkta dahi hata yapmadığını anlatan Birdal, hiçbir zaman trafik cezası almadığını söyledi. Birdal, gençlerin uzun yolda araba kullanmasına izin vermediğini belirterek, "Ankara ve İstanbul'a gidip geliyordum. Müteahhitlik yaptığım süre içinde Türkiye'nin her yerine gittim. Bu yakın çevrede halen araba kullanıyorum. Sıhhatim yerimde. Çok şükür mümkün olduğu kadar dikkatli araba kullanmaya devam edeceğim" diye konuştu. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 55 yıldır trafikte hiç kaza yapmadı - Son Dakika
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