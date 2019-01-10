55 Yıllık Demirci Ustası Gelişen Teknolojiye Yenik Düştü

Ankara'da demirci ustası Nihat Gökçe (72), 55 yıldır sürdürdüğü mesleğinin gelişen teknoloji ile birlikte yok olduğunu söyleyerek, "Maalesef her şey fabrikasyona döndü.

Ankara'da demirci ustası Nihat Gökçe (72), 55 yıldır sürdürdüğü mesleğinin gelişen teknoloji ile birlikte yok olduğunu söyleyerek, "Maalesef her şey fabrikasyona döndü. Büyük firmalar maalesef ürettikleri seri ürünlerle küçük üreticileri yok etme noktasına getirdi" dedi.



Ankara'da yaşayan evli Nihat Gökçe, ilkokul eğitimini sürdürdüğü yıllarda hafta sonu demirci ustası akrabalarının yanına giderek çalışmaya başladı. 17 yaşında mesleği öğrenen Nihat Gökçe, daha sonra Altındağ Kale Mahallesi'nde kendi iş yerini kurdu. Yurt içi ve yurt dışında merdiven korkulukları yapan Nihat Gökçe, zamanla gelişen teknolojiye yenik düştü. Çırak bulmakta sıkıntı yaşayan Nihat Gökçe, 55 yıldır sürdürdüğü mesleğini yaşatmaya çalışıyor.



Mesleğini yaşatmak için çırak bulmakta sıkıntı yaşadığını söyleyen Nihat Gökçe, "Maalesef her şey fabrikasyona döndü. Büyük firmalar maalesef ürettikleri seri ürünlerle küçük üreticileri yok etme noktasına getirdi. Bizim kendi özverilerimizle çabalarımız tecrübelerimizle bazı yerlere bazı şeylere geldik, bu yeterli değil. Yani sanayileşip de bir seri imalat yapıp ihracat yapabilecek seviyeye ulaşamadık, üzücü tarafı o. Önemli olan ülkeye döviz kazandırmak. Yurt dışına merdiven korulukları yaptım. Böyle bir şansımız oldu. Ama gönül isterdi ki daha büyük işlere imza atalım" dedi.



Genellikle bahçe ve merdiven korulukları için siparişler aldıklarını söyleyen Nihat Gökçe, "Dükkanımızdaki ürünleri yüzde 90'ı kendi imalatımız. Kendi yaptığımız ürünler. Yaptığımız aydınlatma, merdiven korkulukları gibi siparişlerle uğraşıyoruz. Yaptığımız ürünlerde de gördüğünüz üzere yapılan işler biraz daha estetiğe önem veriyoruz. Estetiği yakalamaya önem veriyoruz. Yapılan şeylerde hakikaten yabana atılacak şeyler değil. Dükkanın içerisinde gördüğünüz gibi yüzde 90'a yakın kendi üretimimiz" diye konuştu. Nihat Gökçe, mesleğini yaşatmak için genç kuşaklara aktarmak istediği belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-İşyerinden görüntü



-Nihat Gökçe'den görüntü



-Nihat Gökçe'nin çalışması



-Detay



Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA,

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