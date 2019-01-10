Son Dakika Haberleri: 55 Yıllık Demirci Ustası, Gelişen Teknolojiye Yenik Düştü

55 Yıllık Demirci Ustası, Gelişen Teknolojiye Yenik Düştü

2 saat önce

ANKARA'da demirci ustası Nihat Gökçe (72), yaklaşık 55 yıldır sürdürdüğü mesleğinin gelişen teknoloji ile birlikte yok olduğunu söyleyerek, "Maalesef her şey fabrikasyona döndü.

55 Yıllık Demirci Ustası, Gelişen Teknolojiye Yenik Düştü, System.String[]
ANKARA'da demirci ustası Nihat Gökçe (72), yaklaşık 55 yıldır sürdürdüğü mesleğinin gelişen teknoloji ile birlikte yok olduğunu söyleyerek, "Maalesef her şey fabrikasyona döndü. Büyük firmalar maalesef ürettikleri seri ürünlerle küçük üreticileri yok etme noktasına getirdi" dedi.

Ankara'da yaşayan evli Nihat Gökçe, ilkokul eğitimini sürdürdüğü yıllarda hafta sonu demirci ustası akrabalarının yanına giderek çalışmaya başladı. 17 yaşında mesleği öğrenen Gökçe, daha sonra Altındağ Kale Mahallesi'nde kendi iş yerini kurdu. Yurt içi ve yurt dışında merdiven korkulukları yapan Nihat Gökçe'nin mesleği, zamanla gelişen teknolojiye yenik düştü. 55 yıldır sürdürdüğü mesleğini yaşatmaya çalışan Gökçe, "Maalesef her şey fabrikasyona döndü. Büyük firmalar maalesef ürettikleri seri ürünlerle küçük üreticileri yok etme noktasına getirdi. Bizim kendi özverilerimizle, çabalarımız, tecrübelerimizle bazı yerlere, bazı şeylere geldik, bu yeterli değil. Yani sanayileşip de bir seri imalat yapıp ihracat yapabilecek seviyeye ulaşamadık; üzücü tarafı o. Önemli olan ülkeye döviz kazandırmak. Yurt dışına merdiven korkulukları yaptım. Böyle bir şansımız oldu. Ama gönül isterdi ki daha büyük işlere imza atalım" dedi.

Genellikle bahçe ve merdiven korkulukları için siparişler aldıklarını söyleyen Nihat Gökçe, "Dükkanımızdaki ürünlerin yüzde 90'ı kendi imalatımız, kendi yaptığımız ürünler. Yaptığımız aydınlatma, merdiven korkulukları gibi siparişlerle uğraşıyoruz. Yaptığımız ürünlerde de gördüğünüz üzere biraz daha estetiğe önem veriyoruz. Estetiği yakalamaya önem veriyoruz.  Yapılan şeyler de hakikaten yabana atılacak şeyler değil. Dükkanın içerisinde gördüğünüz gibi yüzde 90'a yakın kendi üretimimiz" diye konuştu. Gökçe, mesleğini genç kuşaklara aktarmak istediği belirtti.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, Gökçe, Güncel
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