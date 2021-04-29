55 yıllık eğitimcinin anısına 2 bin fidan - Son Dakika

Bursa'da 4 ay önce hayatını kaybeden 55 yıllık eğitimci Ergin Kayan'ın anısına öğrencileri ve okul yöneticileri hatıra ormanına 2 bin fidan dikti.

Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Tan Okulları'nın kurucusu 75 yaşındaki Ergin Kayan geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybetti.

Öğrencileri, okul yöneticileri ve ailesi Ergin Kayan'ı unutmadı. Okul Yönetim Kurulu Başkanı Erten Kayan, Tan Okulları İlköğretim Müdürü Vildan Meriç, Müdür Yardımcıları Yasin Koçak ve Emine Doğu öğrencileriyle birlikte Balabancık Köyü'ndeki hatıra ormanına 2 bin çam fidanı diktiler.

Oluşturulan ormanda öğretmenler ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - BURSA