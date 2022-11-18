Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti - Son Dakika
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Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti

18.11.2022 13:59
Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 55 yıllık evli çift Hiddet (92) ile eşi Rukiye Gedik (79), 6 saat arayla yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yaşlı çiftin 6 saat arayla hayatını kaybetmesi yakınlarının üzüntüsünü ikiye katladı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Hiddet Gedik, rahatsızlanınca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gedik, dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. 55 yıllık eşi Rukiye Gedik de ölüm haberinin ardından üzülüp, rahatsızlanınca aynı hastaneye götürüldü. Rukiye Gedik de eşinin ölümünden 6 saat sonra, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gedik çiftinin, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Körfez, Mimar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti - Son Dakika

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