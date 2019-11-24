Son Dakika Haberleri: 55 yıllık 'prenses' tatlısı, Sinop'un simgesi oldu
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55 yıllık 'prenses' tatlısı, Sinop'un simgesi oldu

6 saat önce

SİNOP'ta 55 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen 'prenses' tatlısı, ilgi odağı oluyor.

55 yıllık 'prenses' tatlısı, Sinop'un simgesi oldu, System.String[]

SİNOP'ta 55 yıl önce iki tartolet arasına hafif krema ve üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek üretilen 'prenses' tatlısı, ilgi odağı oluyor. Kentin simgesi olan tatlı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor.

Kentte, 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 55 yıl önce bir tatlı üretildi. 'Prenses' adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi. İki tartolet arasına hafif ve özenli krema konulup üzeri çikolatayla kaplanıp, fıstık serpilerek yenilen tatlı, zamanla müdavimlerinin ilgi odağı oldu. Sinop'a gelen ziyaretçilerin mantı ve tescilli 'Sinop nokulu'dan sonra en çok tükettiği 'prenses' tatlısı, siparişle yurt dışına da gönderiliyor.

'DEDEM VE ÇALIŞANI KEŞFETTİ'

Şen ailesinin 4'üncü kuşak torunu pastane işletmecisi Dide Şen Öztürk (41), tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, "Dedem ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 55 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de, bu lezzeti, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor" dedi.


Prenses, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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