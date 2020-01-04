550 bin euroluk alacağı ödendi, takımda kaldı! Kayserisporlu Kravets... - Son Dakika
Son Dakika Spor 550 bin euroluk alacağı ödendi, takımda kaldı! Kayserisporlu Kravets... - Son Dakika Spor

550 bin euroluk alacağı ödendi, takımda kaldı! Kayserisporlu Kravets...

6 saat önce

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets'in gidişine izin çıkmadı.

550 bin euroluk alacağı ödendi, takımda kaldı! Kayserisporlu Kravets..., System.String[]

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Artem Kravets'in gidişine izin çıkmadı.


Sarı kırmızılı kulüp, Artem Kravets'in biriken alacağı olan 550 bin euroyu ödedi. Bu ödeme neticesinde Artem'in sözleşme fesih hakkı ortadan kalktı.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, taraftara verdiği sözü tutmuş oldu.


Artem Kravets de, takım arkadaşları gibi Antalya'ya giderek takımın kamp yaptığı otele varıp çalışmalara başlayacak.


Kravets, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Ligin ikinci yarısında gol atmak için elimden geleceği yapacağım" cümlesi kurdu.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:19 
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