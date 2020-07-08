550 bin TL çalan hırsızlar, kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

KONYA'da, sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak'ın aracından, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çantayı çalan 2 şüpheli, girdikleri apartmanda kadın kıyfaeti giyip kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Sarraflık yapan Alifat Yeşilırmak, içerisinde 550 bin TL bulunan para dolu çanta ile arabasına bindi. Yeşilırmak, otoparktan çıkacağı sırada aracın sürücü tarafına gelen kişi, para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekilerin bir süre kovaladığı şüpheliler, mahallede izlerini kaybettirdi. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, para ise sahibine teslim edildi.