550 Hp'lik Maserati Levante Gts Tanıtıldı

Maserati Levante'nin güçlü versiyonu GTS tanıtıldı.

Maserati Levante'nin güçlü versiyonu GTS tanıtıldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gösterimi yapılan Maserati Levante GTS, Levante Trofeo'dan sonra ailenin en güçlü versiyonu olacak.



GTS'in 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 ünitesi, 550 HP güç ve 730 Nm torku, 8 ileri vitesli otomatik ZF şanzıman ile dört tekerleğe birden aktarabiliyor.



Los Angelas'ta gösterilen GTS, Bianco Alpi gövde rengi, spor koltukları, siyah dikişleri ile kontrast yapan kırmızı deri iç mekan ve 22 inçlik Orione jantları ile dikkati çekti.



Levante GTS'in tasarımında göze çarpan, Black Piano paketi, alüminyum F1 vites kolları, spor pedallar, özel gösterge paneli grafikleri, Maserati saat kadranı, ışıklı kapı eşikleri ve krom gövde eşikleri modelin sportif tasarımını daha da öne çıkarıyor. Levante GTS, Quattroporte GTS'de yer alan güç ünitelerinin güncellenmiş versiyonu olan ve yeniden tasarlanan 6,250 d/dak'da 550 HP güç ve 2.500-5.000 d/dak'da 730 Nm tork üreten 3,8 litrelik çift turbolu V8 motorla güçlendiriliyor.



Göze çarpan 3,9 kg/beygir oranıyla Levante GTS'in en yüksek hızı saatte 292 km/s iken, Levante GTS, 100 km/s hıza ulaşmak için yalnızca 4,2 saniyeye ihtiyaç duyuyor.



Alt ön ızgara ve arka tamponun ayırt edici tasarımı sayesinde Levante GTS daha sportif ve daha zarif ve sofistike görünümle dikkati çekiyor. Yeni Levante GTS, opsiyonlu donanım olarak Full Matrix LED farlarla alınabiliyor. Standart Bi-Xenon farlarla karşılaştırıldığında, LED teknolojisi yüzde 20 daha fazla aydınlatma, yüzde 32 de daha soğuk ışık ve iki kat daha uzun ömür sunuyor.



Levante GTS'te standart olarak sunulan Full Premium deri döşeme, spor koltuklar ve pedallar ile 14 hoparlörlü Harman Kardon Audio sistemi, kabin içerisinde farklı bir ortam yaratıyor. Tamamen yeni vites kolu, kullanıcıya rahat bir kavrama hissi sağlarken, metal ve siyah kaplama Maserati logosu ile şık bir görünüm de sergiliyor.



Yeniden tasarlanan gösterge paneli grafikleri Maserati'nin yarış mirasından da ilham aldığını vurgularken, Levante GTS'nin sportifliğinin de altını çiziyor.



Levante GTS, diğer Levanteler gibi 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı Maserati Touch Control Plus (MTC +) ve orta konsolda kullanıcı dostu bir döner düğme kullanan, yüksek performanslı bir arayüze sahip oluşuyla da öne çıkıyor.



Yüksek çözünürlüklü ekran sürükleme, kaydırma, döndürme hareketlerini tanıyan bir tablet gibi çalışırken, aynı zamanda dijital radyo, bluetooth, uydu navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto'yu da destekliyor.



Levante GTS, 22 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlar var



MTC + ayrıca koltuk ve direksiyon simidi ısıtmasını, ön koltuk havalandırmasını ve varsa arka cam panjurlarını da kontrol edebiliyor. Start/ Stop işlevini devre dışı bırakan düğme artık her menüden anında erişim için ana ekran çubuğunda görüntülenebiliyor.



Çok yönlülüğü ve sportif karakteri ile tanınan bir ünite olan ve tüm Levante versiyonlarında kullanılan sekiz ileri ZF otomatik şanzıman ile donatılan Levante GTS'in kullancısı ayrıca sürüş yüksekliğini bağımsız olarak orta konsoldaki yükseklik ayar tuşundan değiştirebildiği gibi farklı sürüş modlarını seçerek de ayarlayabiliyor.



Levante GTS'nin sürücü talepleri ve stabilite gereksinimlerine uygun olarak sürekli değişken Q4 Akıllı Dört Teker Çekiş sistemi ise en yüksek performans seviyeleri ile birlikte, zorlu koşullarda muazzam yol tutuş ve çekiş gücü sağlayarak kullanıcısına her koşulda sürüş keyfi sunuyor.



Levante GTS'nin Brembo monoblok kaliperler ile donatılan fren sistemi ise arkada 330 mm x 22 mm havalandırılmış delikli disklere sahip hareketli alüminyum kaliperleri dikkat çekiyor.



GTS ile birlikte daha agresif bir tampon tasarımına kavuşan Levante'de 22 inçlik Orione alüminyum alaşım jantlar yer alıyor. Levante GTS'te sunulan Full Matrix LED farlar, iç dikiz aynasına yerleştirilen 2 kamera vasıtasıyla görüş alanındaki araçlara uzun huzmeli ışık yollamayarak sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor.



Bianco Alpi adındaki beyaz karoser rengiyle ön plana çıkan Levante'nin fren kaliperlerindeki kırmızı renklere, iç mekanda bolca rastlanıyor. 14 hoparlörlü Harman Kardon Audio ses sistemi ile donatılan yaşam alanında, yüksek kaliteli premium deri döşeme, spor koltuk ve pedallara yer veriliyor. Yeniden tasarlanan gösterge tablosu grafikleri ise Maserati'nin yarışçı mirasına atıfta bulunuyor.



Yeni GTS, her Levante gibi, 8,4 kapasitede dokunmatik ekranlı Maserati Touch Control Plus (MTC +) ve orta konsolda kullanıcı dostu bir döner düğme kullanan, yüksek performanslı bir arayüzle donatılıyor.



Yüksek çözünürlüklü ekran, sürükleme, kaydırma, döndürme hareketlerini tanıyan bir tablet gibi çalışırken dijital radyo, Bluetooth, uydu navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto'yu kapsıyor ve destekliyor. MTC + ayrıca koltuk ve direksiyon simidi ısıtmasını, ön koltuk havalandırmasını ve varsa arka cam perdelerini de kontrol edebiliyor. Güncellenmiş ekran grafikleri ve geliştirilmiş iklim sistemi ergonomisi ile sistem artık daha kolay bir kullanım sunuyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi

Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Eşi: 3 Ay Evli Kaldım, Bana Çok Şey Kattı