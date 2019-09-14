550 ilçe ve beldeye daha doğal gaz geliyor

Türkiye'nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi. Yıl sonuna kadar doğal gaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi.