550 ilçe ve beldeye daha doğal gaz geliyor
1 saat önce
Türkiye'nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi.
Türkiye'nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi. Yıl sonuna kadar doğal gaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:35
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