Son Dakika Haberleri: 550 ilçe ve beldeye daha doğal gaz geliyor
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550 ilçe ve beldeye daha doğal gaz geliyor

1 saat önce

Türkiye'nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi.

550 ilçe ve beldeye daha doğal gaz geliyor, System.String[]

Türkiye'nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi. Yıl sonuna kadar doğal gaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:35 
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