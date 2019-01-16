550 Tonluk Günlük Üretimimizi 600 Tona Yükselttik"

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, "2018'de 550 tonluk günlük üretimimizi 600 tona yükselttik." dedi.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, "2018'de 550 tonluk günlük üretimimizi 600 tona yükselttik." dedi.



Arınık, Gönen Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Arınık, özellikle beyaz peynir, kaşar peyniri ve UHT sütte üretim artışına gittiklerini söyledi.



Yaygınlaşan bulunabilirlik, yükselen marka bilinci ve gelişen ihracatın üretim artışını tetikleyen unsurlar olduğunu ifade eden Arınık, "2018'de 550 tonluk günlük üretimimizi 600 tona yükselttik. Bu süreçte Gönen'deki üretim tesisisin yanı sıra İstanbul, Ankara ve Bursa'daki bölge müdürlüklerinde artan iş hacmine, istihdam oluşturarak cevap verdik." dedi.



Şirketin 2018'de personel istihdamını yaklaşık yüzde 14 artırdığını belirten Arınık, şunları söyledi:



"Personel sayısı 505'ten 585'e çıktı. Hassas, özenle ve sabırla yaklaşılması gereken bir gıda maddesi olan süt, Teksüt'te geniş ölçüde kadın duyarlılığı ile işleniyor. Sadece süt ürünleri sektöründe değil, tüm Türk gıda işletmeleri arasında kadın istihdamına büyük önem veren bir marka olarak öne çıkan Teksüt, bu yöndeki anlayışını da sürdürdü ve sürdürmeye devam edecek. 2018 sonu itibarıyla Teksüt çalışanlarının yüzde 43'ü kadın personelden oluşuyor."

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