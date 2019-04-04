Son Dakika Haberleri: 555 Öğrenciye Güvenli Arkadaş Seçimi Anlatıldı

555 Öğrenciye Güvenli Arkadaş Seçimi Anlatıldı

11 dakika önce

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta bir ay içinde 7'den 77'ye yüzlerce kişi ile temas kurup güvenlik konusunda bilgilendirmeler yaptı.

555 Öğrenciye Güvenli Arkadaş Seçimi Anlatıldı, System.String[]
Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta bir ay içinde 7'den 77'ye yüzlerce kişi ile temas kurup güvenlik konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay 19 mahalle muhtarı, 156 esnaf, 20 resmi kurum, 21 okul yönetici ve 16 noktada 284 vatandaşla temas kurup genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca 6 okulda 555 öğrenciye "güvenli arkadaş seçimi ve zararlı alışkanlıklar" konularında seminer verildi. 227 konutun zili çalınarak konut sahipleri hırsızlık vakaları karşısında almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:06 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Sivas, Güncel
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