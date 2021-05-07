558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı - Son Dakika

558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı

07.05.2021 14:59

558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulundan 558 yıllık Sarahatun Camii'nde restorasyonun bitmesiyle bir yılın ardından ilk Cuma namazı kılındı.

558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulundan 558 yıllık Sarahatun Camii'nde restorasyonun bitmesiyle bir yılın ardından ilk Cuma namazı kılındı.

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulundan 558 yıllık Sarahatun Camii için, depremden sonra güçlendirme ve restorasyon kararı verildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen sene Mayıs ayında başlanan çalışmalar dün sona erdi. Bir yılın ardından ibadete açılan tarihi camide bugün ilk Cuma namazı kılındı.

"1463 Mescit olarak yapıldı, 1585'de cami oldu"

Harput'un meydanında bulunan ve Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescit olarak yaptırılan caminin 1585 ve 1843 yıllarında yeniden yapılarak bugünkü halini aldığı biliniyor. Kare planlı, üzeri dört kalın sütuna dayanan kubbe ve kenarları tonozla örülen caminin minberi ise taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor.

Restore edildi, ibadete açıldı

Caminin 1 yıldır restorasyonda olduğunu belirten İmam Yayha Gecekuşu, "4 kubbedeki sıvalar dökülüp yeniden yapıldı. Haham tarafındaki sıva döküldü ve yapıldı. Cami komple boyanda ve güçlendirme yapıldı. Ufak tefek eksiklik var ama 5 ay şantiye açık bırakılacak o eksiklikler giderilecek. Hizmet yine devam edecek. Umarım bu restorasyon uzun ömürlü olur. Alla bize böyle bir deprem yaşatmasın. Depremden sonra camimizde bir güçlendirme kararı alındı ve yapıldı" dedi.

Caminin 5 asırlık olduğunu aktaran mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat ise"Rabbim bu Cumayı burada kılmayı nasip etti. Mayıs ayında kapatılmıştı. 1 yıl sonra ilk Cumayı kıldık. Restorasyon ve güçlendirme yapıldı. Boyası ve sıvası yapıldı" diye konuştu.

558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı
558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı
558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı
558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı

Restorasyon, Elazığ, Harput, Cuma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 558 yıllık camide bir yılın ardından ilk Cuma kılındı - Son Dakika


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