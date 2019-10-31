Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali
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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

6 saat önce

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yarışma filmlerinden "Kronoloji"nin gösterimi yapıldı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, System.String[]

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yarışma filmlerinden "Kronoloji"nin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki festival çerçevesinde, Ali Aydın'ın yönettiği "Kronoloji" filmi, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisindeki filmin gösteriminin ardından, yönetmen Aydın ve oyuncular Birkan Sokullu, Cemre Ebüzziya, Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven, festival çadırında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Aydın, film çekmek için şartların her zaman zorlaştığını dile getirerek, "Dünya sizin film çekmenizi beklemiyor. 'Birincisi güzeldi, hadi ikinci filmi çek' demiyor. Şartları sizin oluşturmanız gerekiyor." dedi.

İnsanların her şeye çok kolay alıştığını ifade eden Aydın, filmde aslında "kolay alışmamak gerektiğini" aktardıklarını söyledi.

Oyunculardan "Nihal" karakterini canlandıran Cemre Ebüzziya ise filmin çekimlerinden önce şiddet gören bir kadının psikolojini anlamak için psikoloğa gittiğini anlattı.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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