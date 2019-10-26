56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni
Oyuncuların kırmızı halıdan geçişi
Oyuncu Şebnem Bozoklu ile röportaj
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek ile röportaj
Oyuncu Oktay Kaynarca ile röportaj
Oyuncu Ahmet Mekin ile röportaj
Sanatçı Burcu Güneş ile röportaj
Oyuncu Türkan Şoray'ın kırmızı halıdan geçişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile röportaj ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.