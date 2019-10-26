56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni

Oyuncuların kırmızı halıdan geçişi

Oyuncu Şebnem Bozoklu ile röportaj

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek ile röportaj

Oyuncu Oktay Kaynarca ile röportaj

Oyuncu Ahmet Mekin ile röportaj

Sanatçı Burcu Güneş ile röportaj

Oyuncu Türkan Şoray'ın kırmızı halıdan geçişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile röportaj ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.