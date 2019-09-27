56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belirlendi.

Ulusal yarışmada yönetmen Zeki Demirkubuz'un başkanlık yapacağı jüride, oyuncular Şebnem Bozoklu, Mert Fırat, yazar-senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen yer alıyor.

Jüri bu yıl yarışmadaki filmlerden birine kamera arkası ya da önü fark etmeksizin

çalışmış, emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş

kadın sinemacılardan birine 50 bin liralık Cahide Sonku Ödülü'nü

de verecek. Yarışma seçkisinde Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme

de İzleyici Ödülü takdim edilecek.

Ayrıca 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.