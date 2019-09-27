Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Kültür Sanat Haber

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

2 saat önce

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi belirlendi.

Ulusal yarışmada yönetmen Zeki Demirkubuz'un başkanlık yapacağı jüride, oyuncular Şebnem Bozoklu, Mert Fırat, yazar-senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen yer alıyor.

Jüri bu yıl yarışmadaki filmlerden birine kamera arkası ya da önü fark etmeksizin

çalışmış, emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş

kadın sinemacılardan birine 50 bin liralık Cahide Sonku Ödülü'nü

de verecek. Yarışma seçkisinde Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme

de İzleyici Ödülü takdim edilecek.

Ayrıca 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi
Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:40:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]