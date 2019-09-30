Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

1 saat önce

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali film tırının ilçelerde ücretsiz gösterimlere başladığı bildirildi.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali film tırının ilçelerde ücretsiz gösterimlere başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin film tırı, "Bizim Köyün Şarkısı" filmi ile Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda izleyiciyle buluştu.

Bir şarkı yarışmasına katılma hayali kuran Çınar, kız kardeşi Zeynep ve arkadaşlarının macerasını anlatan film, Kumlucalı çocukların beğenisini topladı.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarıyla birlikte açık havada film izlemenin keyfini yaşayan aileler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kumluca'nın ardından İbradı ilçesine geçen film tırında, Nefise Yılmaz İpek İlköğretim Okulu Bahçesinde "Bizim İçin Şampiyon" ve çocuklar için "Can Dostlar" filminin gösterimi yapıldı.

Altın Portakal Film Tırı Alanya'da da "Organize işler Sazan Sarmalı" filmini sinemaseverlerle buluşturdu. Gösterimlere ilgi yoğun oldu.

Film Festivali, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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