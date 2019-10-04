Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
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56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

1 saat önce

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda jüri önüne çıkacak filmler belli oldu.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda jüri önüne çıkacak filmler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nın ön jürisi, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar'dan oluştu.

Ön jüri, 50 filmden 10'unu seçerek "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"na aday gösterdi.

Yarışmaya katılacak filmler, "Kronoloji", "Bozkır", "Ceviz Ağacı", "Küçük Şeyler", "Bilmemek", "Omar ve Biz", "Topal Şükran'ın Maceraları", "Bina", "Soluk" ve "Aşk, Büyü, vs." olarak belirlendi.

Filmlerden 8'i Türkiye'de seyirciyle buluşacak, 6'sının da dünya prömiyeri yapılacak.

Başkanlığını yönetmen Zeki Demirkubuz'un yapacağı ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen, yazar ve senarist Latife Tekin, oyuncu ve senarist Mert Fırat ile oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu'dan oluşan "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi", 14 kategoride, toplam 720 bin lira tutarındaki ödülün sahiplerini belirleyecek.

Yarışmadaki filmlerden birinde, kamera arkası ya da önünde çalışan bir kadın sinemacıya da 50 bin lira "Cahide Sonku Ödülü" verilecek.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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