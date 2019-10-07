Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Güncel 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

1 saat önce

Altın Portakal Film Festivali kapsamında Antalya Film Forum'da yarışacak belgesel adayları belli oldu.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

Altın Portakal Film Festivali kapsamında Antalya Film Forum'da yarışacak belgesel adayları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festivalde, yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan forumda, 7 belgesel film yarışacak.

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin

desteklendiği belgesel kategorisinde üç projeye, 90 bin lira değerinde ödül verilecek.

Selin Şenköken'in "Ali Arif Ersen: Mr Wink", Didem Şahin'in "Acı Tatlı", Yasemin Akıncı'nın "Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı", Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı'nın "Bekleyiş", İlham Bakır'ın " Anne: Sınırı Geçtin", Berna Gençalp'in "Kim Mihri" ve Sidar İnan Erçelik'in "Rüzgar Tayı" adlı projeleri, 28-30 Ekim'de jüri önüne çıkacak.

Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.

Film Festivali, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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