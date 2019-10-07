56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

Altın Portakal Film Festivali kapsamında Antalya Film Forum'da yarışacak belgesel adayları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festivalde, yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan forumda, 7 belgesel film yarışacak.

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin

desteklendiği belgesel kategorisinde üç projeye, 90 bin lira değerinde ödül verilecek.

Selin Şenköken'in "Ali Arif Ersen: Mr Wink", Didem Şahin'in "Acı Tatlı", Yasemin Akıncı'nın "Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı", Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı'nın "Bekleyiş", İlham Bakır'ın " Anne: Sınırı Geçtin", Berna Gençalp'in "Kim Mihri" ve Sidar İnan Erçelik'in "Rüzgar Tayı" adlı projeleri, 28-30 Ekim'de jüri önüne çıkacak.

Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.