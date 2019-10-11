Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Kültür Sanat 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

1 saat önce

Altın Portakal Film Festivali'ni halkla buluşturmayı amaçlan tırda, ilçelerde film gösterimlerine başlandı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

Altın Portakal Film Festivali'ni halkla buluşturmayı amaçlan tırda, ilçelerde film gösterimlerine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festival kapsamında düzenlenen "Film Tırı", Serik'te vatandaşla buluşturuldu.

Çınaraltı Meydanı'nda "Bizim Şampiyon" ve "Can Dostlar" filmlerinin gösterimleri yapıldı.

Film tırı, 19 ilçeyi ziyaret edecek.

Film Festivali, serik, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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