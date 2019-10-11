56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

Altın Portakal Film Festivali'ni halkla buluşturmayı amaçlan tırda, ilçelerde film gösterimlerine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festival kapsamında düzenlenen "Film Tırı", Serik'te vatandaşla buluşturuldu.

Çınaraltı Meydanı'nda "Bizim Şampiyon" ve "Can Dostlar" filmlerinin gösterimleri yapıldı.

Film tırı, 19 ilçeyi ziyaret edecek.