56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
1 saat önce
Altın Portakal Film Festivali'ni halkla buluşturmayı amaçlan tırda, ilçelerde film gösterimlerine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:14 Kaynak: AA
Altın Portakal Film Festivali'ni halkla buluşturmayı amaçlan tırda, ilçelerde film gösterimlerine başlandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festival kapsamında düzenlenen "Film Tırı", Serik'te vatandaşla buluşturuldu.
Çınaraltı Meydanı'nda "Bizim Şampiyon" ve "Can Dostlar" filmlerinin gösterimleri yapıldı.
Film tırı, 19 ilçeyi ziyaret edecek.
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