Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor
Son Dakika Güncel 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor

6 dakika önce

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarın gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor, System.String[]

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarın gerçekleştirilecek geleneksel kortejle başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56'ncısı düzenlenen festival, öze dönüş temasıyla gerçekleştirilecek. Festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 film gösterilecek.

Festival, geleneksel kortejle kapılarını açacak. Cam piramit önünde 15.00'de başlayacak kortejde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Antalyalıları selamlayacak.

Kortej geçişinin ardından Antalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirilecek. Halka açık ve ücretsiz olan törende, sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü, Can Kolukısa'ya ise Yıldırım Önal Anı Ödülü verilecek.

Açılış gecesine festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da katılacak. Açılışta Anjelika Akbar ve Candan Erçetin de konser verecek.

Film Festivali, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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