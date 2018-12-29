Son Dakika Haberleri: 56 Bin Hastaya Hizmet Verildi

56 Bin Hastaya Hizmet Verildi

17 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların Ambulans Nakil Hizmeti'nden 2018 yılında 56 bin 338 kişi yararlandı.

56 Bin Hastaya Hizmet Verildi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların Ambulans Nakil Hizmeti'nden 2018 yılında 56 bin 338 kişi yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına getirilip sonrasında evlerine nakledilmelerini sağlayan Ambulans Nakil Hizmeti, 2018 yılında çalışmalarına devam etti. Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası olan 153'ü aramanın yeterli olduğu hizmetten geride bırakılan yılda 56 bin 338 kişi yararlandı. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince tekrar evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan proje Kocaeli'nin genelinde yürütüldü.

Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2018 yılında 1338 il dışı hasta nakil hizmeti verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:24 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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