56 Bin Yıldırımlıya Kanser Taraması

Yıldırım'da kanserle topyekun mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile on binlerce Yıldırımlı kadının umudu oluyor. Yıldırım Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışmaları çerçevesinde, merkezin hizmete başladığı günden bu yana 56 bin 514 kadına ücretsiz meme, serviks ve kolorektal taraması gerçekleştirildi. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 46-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 50-70 yaş arası kadınlar da kolorektal kanser taramalarını ücretsiz yaptırarak kansere karşı elini güçlendiriyor. Ayrıca erkek vatandaşlar da KETEM'de kolorektal tarama yaptırarak hastalık riskinin erken teşhis edilmesinden faydalanabiliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar dahilinde, muhtarlıklar ve STK'lar üzerinden gelen talepler doğrultusunda tarama yaptırmak isteyen kadınlar Yıldırım Belediyesi'nin araçlarıyla diledikleri takdirde evlerinden alınarak işlemlerinin yapılmasının ardından ücretsiz olarak tekrar evlerine bırakılıyor. Öte yandan yine bu kapsamda toplam 15 bin 171 kadına da ulaşım hizmeti sağlandı.

'ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR'

Son yıllarda beslenmeden çevre şartlarına kadar birçok nedenle kanser vakalarının arttığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Çağımızın hastalıklarından biri olan kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi ile mümkün olacaktır. Biz de Yıldırımlı kadınlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizde kansere karşı farkındalık uyandırmayı vazifelerimizin başında görüyoruz. Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan birisi de belirli aralıklarla yapılan periyodik kontrollerdir. Bu kontroller yaşanması muhtemel risklerin önüne geçerek erken teşhise olanak sağlıyor. Özellikle risk grubunu oluşturan 30-65 yaş arası vatandaşlarımızı KETEM'de ücretsiz kanser taraması yaptırmaya bekliyoruz. Yapılacak her erken teşhisin hayat kurtaracağı bilinciyle bu hizmetimizi tüm çalışmalarımızın önünde görüyoruz" ifadelerini kullandı.