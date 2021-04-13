56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

13.04.2021 15:25
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, System.String[]

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir-Alanya'yı Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Home Turkey Beyşehir- Alanya'yı Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan 212.6 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı. Konya-Konya etabında kaza geçiren Delko takımından Clement Berthet yarışa girmedi.

Turun ikinci etabı olan Konya-Konya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 5 saat 10 dakika 34 saniyelik derecesiyle kazandı.

Üçüncü etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski üçüncü sırayı elde etti.

Turkuaz mayo yine Cavendish'te

Genel klasmanda 10 saat 3 dakika 14 saniyeyle Mark Cavendish liderlini sürdürdü.

Konya-Konya etabından sonra günün bir kez daha kazananı olan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için Alanya-Kemer etabında turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından ise Belçikalı Jasper Philipsen 8 saniye geriden ikinci, ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid de Kleijn ise 10 saniye geriden üçüncü sırada yer alıyor.

4. etap Alanya-Kemer

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Alanya-Kemer arasında yapılacak.

Genellikle düz parkurda olacak turda bisikletçiler toplam 184.4 kilometre pedal çevirecek.

Karlı havadan güneşli havaya

Kapadokya'da başlaması planlanan ancak yoğun kar yağışı nedeniyle burada yapılamayan ilk etaptan sonra sporcuları üçüncü etap sonunda Alanya'da oldukça sıcak bir hava karşıladı.

Konya'da da soğuk havada mücadele eden sporcular, buradan karlı dağlara tırmandı. Karlı manzarayı gören sporcular birkaç saat sonra 20 derecelik sıcaklıktaki Alanya'ya indi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mark Cavendish, Belçika, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Son Dakika Spor


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