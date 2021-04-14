56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Salcano Alanya- Kemer'de dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayıp Kemer'de sona eren etabın ödül töreninde birinci Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, ikinci Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ve üçüncü Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu dördüncü günün sonunda yine Cavendish giydi. Cavendish yarın genel klasman birincisi olarak turkuaz mayoyu taşıyacağı için yeşil mayo 5. etapta yine Jasper Philipsen'in üzerinde olacak.

Dördüncü etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts yine giymeye hak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo ise Androni Giocattoli takımından İtalyan Nicola Venchiarutti'den Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'e geçti.