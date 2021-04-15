56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer-Elmalı'da (Göğübeli) dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

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