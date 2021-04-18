56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) organizasyonunu gerçekleştiren CEO Event'in genel müdür yardımcısı Ömer Faruk Besli, yarışın kendisine Kavimler Göçü'nü anımsattığını söyledi.

Besli, 11 Nisan'da Konya-Konya etabıyla başlayan TUR 2021'in son gününde Kuşadası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ömer Faruk Besli, bin kişinin yer aldığı ve 250'ye yakın araç ve binlerce ekipmanın kullanıldığı organizasyonu "Yeni nesil Kavimler Göçü" olarak nitelendirdi.

Tur için Nevşehir'e 6 Nisan'da geldiklerini aktaran Ömer Faruk Besli, "Yolculuğumuz Nevşehir'de zorlu bir şekilde başladı. Eksi 16 dereceden şu anda artı 24 dereceye değişen bir hava sıcaklığı yaşadık. Nevşehir'de çok ciddi tipi ve kar vardı. Aslında Nevşehir-Kapadokya etabı çok güzeldi. Hem Nevşehir'in tarihi ve turistik yerlerini tanıtacaktık hem de teknik olarak güzel bir etaptı. Kar ve fırtına bize izin vermedi. İlk gün öncesinde bin kişilik bir kafileyi bir anda karar vererek Konya'ya taşıdık. Yolda ciddi tehlikeler vardı. Bazı kazalar da yaşandı ama Konya'ya geçtik. Burada 2 etap yapmak zorunda kaldık. Biri telafi etabıydı ve biraz daha kısaydı. Konya da oldukça soğuktu. Sonra da sıcaklar başladı." diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri operasyonu anlatan Besli, "Yarışla ilgili 'yeni nesil Kavimler Göçü' tabirini kullanıyorum. Türkiye'de bu kadar uzun süren ve bu kadar hızlı yer değiştiren bir organizasyon yok. Bin kişinin her gün başka bir şehre geçmesi bana Kavimler Göçü'nü andırıyor." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turunun planlamasına 2-3 ay önceden başladıklarını aktaran Besli, şöyle devam etti:

"Turun her noktasını adım adım planladık. Bir çadırın kaç dakikada sökülüp bir TIR'ın kaç dakikada toplandığına kadar hesabını yaptık. Bir alandan kaçta çıkmamız, diğer alana kaçta ulaşmamız gerektiğine kadar hepsini masa başında hesapladık. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile ortalama zamanlamaya uyduk. Ekibimizin de mutlu olacağı bir iş yapmaya çalıştık. Günde 4-5 saat uykularla çalıştık. Mutlu olmazsak ve keyif almazsak bu işi yapmamız mümkün değil. Ben de elimden geldiği kadar ekibimi mutlu etmeye ve onları eğlenmeye teşvik ediyorum. Ben, onların eğlendiğini görüyorum. Yaklaşık 20 yıldır etkinlik işini yapıyorum ve en keyif aldığım organizasyon olduğunu söyleyebilirim."

Ömer Faruk Besli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte büyük bir organizasyonu sorunsuz düzenlediklerini vurgulayarak, "Çalışmaya ilk önce koronavirüs salgınından başladık. Bununla ilgili ciddi bir kitapçık hazırladık. Herkese bunu gönderdik. Sonra da planlamaları yaptık. Kullanılacak dezenfektanlar ve maskeleri tedarik ettik. Nevşehir'de bine yakın insanı PCR testinden geçirdik. Valiliklerimiz ve sağlık müdürlüklerimizin bize büyük desteği oldu. Sonraki etaplarda da rutin kontroller yaptık. Hızlı tanı kitleri kullandık. Semptom gösterenleri veya kendini iyi hissetmeyenleri hızlı bir şekilde ayırdık. Sadece Kovid-19 ile ilgilenen 3 doktorumuz var. Son günde misafirlerimizi yine PCR testi yaparak evlerine göndereceğiz. Kovid-19 şartları çok zorluydu. Kesinlikle PCR testi olmayanları alanlara almamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sağlıklı atlattığımızı düşünüyorum. Bin kişi içinde yüzde 1'i bile bulmayan bir vaka sayısıyla turu tamamladık. Kovid-19 açısından iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.