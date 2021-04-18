56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1) - Son Dakika

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1)

18.04.2021 17:02
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1), System.String[]

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021) kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törende aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021) kazanan Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törende aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sona eren TUR 2021'i 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle kazanan Gallego'ya, turkuaz mayosu ve kupası, Bakan Kasapoğlu'nun yer aldığı törende takdim edildi. Kasapoğlu, son etabın dereceye giren sporcuları ve diğer mayoları kazananlara da podyumda eşlik etti.

Takım şampiyonu Delko

TUR 2021'in takım şampiyonu Fransa ekibi Delko oldu.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda turkuaz mayoyu alan Jose Manuel Diaz Gallego'nun bulunduğu ekipte ayrıca Michael Eduard Grosu (Romanya), Delio Fernandez Cruz (İspanya), Mauro Finetto (İtalya) ile Mathias Le Turnier (Fransa) yer aldı.

Mayolar sahiplerini buldu

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen üzerine giydi.

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts ilk günden beri koruyarak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1)
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1)
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1)
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1)

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kasapoğlu, İspanyol bisikletçi Gallego'ya ödülünü takdim etti (1) - Son Dakika


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