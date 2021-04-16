56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Fethiye-Marmaris etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) altıncı günündeki 129,1 kilometrelik Fethiye- Marmaris etabı start aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan etabın startını, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve protokolü üyeleri verdi.

TUR 2021'in altıncı gününde bisikletçiler, Turkish Airlines sponsorluğunda Fethiye'den başlayıp Marmaris Atatürk Meydanı'nda bitecek 129,1 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'dan bir takım ayrılıyor. Bir sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Rally Cycling takımının kendi kararıyla turdan çekildiği belirtildi.