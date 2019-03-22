56 Dakikalık Boeing 737 Max Kursunda, Hatalı Olduğu Sanılan Yazılımdan Bahsedilmiyor'

Boeing'in en son model yolcu uçağı 737 Max modellerini kullanan pilotların sadece bilgisayarda 56 dakikada tamamlanabilen bir kurs aldıkları ve bu kursta, düşen Etiyopya ve Lion Air uçaklarıyla ilgili soruşturmaların odağında yer alan yeni MCAS sisteminden bahsedilmediği ileri sürüldü.Lion Air uçağı 29 Ekim'de kalkışından 12 dakika sonra Cava Denizi'ne çakılmış, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan dengesiz bir kalkış yapan Etiyopya Havayolları uçağı da altı dakika sonra düşmüştü. Boing 737 Max tipi iki uçağın pilotlarının da kuleye uçuş kontrolü sorunu yaşadıklarını aktarmıştı.Lion Air uçağında MCAS sisteminin hız verilerini yanlış yorumlayıp uçağın burnunu aşağı çektiği öne sürülmüş, Etiyopya Havayolları uçağının düşmesinde de bu sistemin rol oynamış olabileceği belirtilmişti.Etiyopya uçağında 157, Lion Air uçağında da 189 kişi hayatını kaybetmişti.İki uçağın düşüş nedenleri arasındaki benzerlikler güvenlik kaygılarına yol açmış, dünya genelinde 300'den fazla 737 Max uçağı seferden alınmıştı. 5 bin kadar Boeing 737 Max'ın teslimatı da ertelenmişti.'Boeing pilotlara yeni sistemi anlatmadı'CNN'in haberine göre, filosunda en fazla Boeing 737 Max uçağı bulunduran havayolu şirketi olan Amerikan Southwest Havayolları ile American Airlines'ın pilot sendikalarının sözcüleri, kurslarda eski model 737'lerle 737 Max 8'ler arasındaki farkların anlatıldığını söyledi.Southwest Havayolları Pilot Sendikaları Sözcüsü Mike Trevino, üç saate kadar süren kursta eğitmen olmadığını söyledi.Trevino, "Yeni uçaklara MCAS sistemi konuldu ve Boeing pilotlara bunu söylemedi" dedi.Southwest Havayolları'nda Boing 737 kullanan 8,500 pilot var. Şirketin filosunda 34 adet Max 8 uçağı bulunuyor.Trevino, "Bu eğitimi alan pilotlar deneyimli 737 pilotları. Tamamen yeni bir uçağı kullanmayı öğrenmiyorlar. Sonuçta 737 Max 8'ler de bir 737" diye konuştu.15 bin American Airlines pilotunu temsil eden Birleşik Pilotlar Sendikası'ndan pilot Dennis Tajer da, "Uçağa daha önce bilmediğimiz bir sistem koyuyorsunuz ve sistemin çökmesi halinde uçağı kurtarmakla sorumlu oluyorsunuz" dedi.Tajer, kendi Max 8'e geçiş kursunu iPad üzerinden 56 dakikada tamamladığını söyledi.Lion Air uçağı pilotlarının bilgisayar sisteminin uçağın burnunu aşağı çekmeye başlaması üzerine son ana kadar kullanma kılavuzuna bakarak çözüm bulmaya çalıştıkları belirtilmişti.