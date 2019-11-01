56 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:51 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Kösedere köyü sahilinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için bekleyen 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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