56. evlilik yıl dönümlerini vefa destek grubunun sürpriziyle balkonda kutladılar - Son Dakika

56. evlilik yıl dönümlerini vefa destek grubunun sürpriziyle balkonda kutladılar

80 yaşındaki çifte sürpriz doğum günü kutlaması

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ahmet Ercan çiftini, evlilik yıl dönümlerinde mutlu eden sürpriz, Tire Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu üyelerinden geldi. 80'li yaşlardaki çift için özel olarak pasta yaptıran vefa destek grubu görevlisi 2 öğretmen, Ayşe Teyze ile Ahmet Amcanın balkonuna giderek, evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Tire'de yaşayan ve 80'li yaşlara gelen Ayşe ve Ahmet Ercan çiftine komşuları tarafından sürpriz organize edildi. Yaşlı çiftin komşuları, 155'i arayarak durumu anlattılar ve pasta alıp kutlamak istediklerini söylediler. 155, konuyu Vefa Destek Grubu'na aktarınca, görevli 2 öğretmen özel olarak pasta yaptırarak, iftar sonrası balkonda oturan Ayşe ve Ahmet Ercan'ın yanına gittiler. Burada pastayı çifte veren görevliler, Ercan çifti için hazırlanan şiiri de okudular. Renkli görüntülerin kaydedildiği sürpriz yıl dönümü kutlaması, hem komşuları hem de yaşlı çifti mutlu etti.