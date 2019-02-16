56 Gündür Aranan Alzheimer Hastası Sakarya Nehri'nde Ölü Olarak Bulundu
57 dakika önce
56 gündür aranan alzheimer hastası Sakarya Nehri'nde ölü olarak bulunduSAKARYA - Sakarya'da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.
56 gündür aranan alzheimer hastası Sakarya
Nehri'nde ölü olarak bulundu
SAKARYA - Sakarya'da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da 56 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri gelmeyen 85 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler
, Sakarya Nehri Doğancılar Mahallesi mevkisinde balık tutan vatandaşlar tarafından suda ölü olarak bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan arama kurtarma ekipleri cesetti kıyıya çıkararak inceleme yaptı. Güler, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Otopsi Merkezi'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:20 Kaynak: İHA
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