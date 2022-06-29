56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı - Son Dakika
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56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı

29.06.2022 12:52

56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldıBARTIN Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da özel bir barınakta mahsur kalan köpeklerin imdadına hayvan severler yetişti.

56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı

BARTIN Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da özel bir barınakta mahsur kalan köpeklerin imdadına hayvan severler yetişti. Mahsur kalan köpeklerin kurtarılma anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. İzinsiz barınak kuran Sevim Arkan ise jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. 56 köpeğin telef olması nedeniyle hakkında işlem başlatılan Arkan, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da Sevim Arkan tarafından oluşturulan bir barınakta beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanan 356 köpek taşkın sırasında terk edildi. Suların bastığı barınaktaki birçok köpek kafeslerin çatılarına çıkarak hayatta kalırken suların içinde kalan 22'si yavru olmak üzere 56 köpek telef oldu. Yaşananların ardından hayvanseverler izinsiz kurulan barınağa hareket ederek burada mahsur kalan köpekleri kurtarmaya çalıştı. Hayvanseverler o anları ise cep telefonuyla görüntüledi.

434 bin lira para cezası kesilen Sevim Arkan ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakkında işlem başlatılan Arkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suların bastığı barınakta sağ kalmayı başaran köpekler İl Özel İdaresine ait hayvan barınağına götürüldü.

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Son dakika haber: Bartın'daki selde barınakta kilitli bulunan 56 köpek telef oldu Son dakika haber: Bartın'daki selde barınakta kilitli bulunan 56 köpek telef oldu Bartın'daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu Bartın'daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı - Son Dakika
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