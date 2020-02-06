56 Köy yolu ulaşıma kapandı (1) - Son Dakika

İş makineleriyle kapanan yolları açma çalışması

Kepçe Operatörü Kadir Aykut'un konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 56 Köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.