56 Köy yolu ulaşıma kapandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 56 Köy yolu ulaşıma kapandı (1) - Son Dakika

56 Köy yolu ulaşıma kapandı (1)

6 saat önce

İş makineleriyle kapanan yolları açma çalışması Kepçe Operatörü Kadir Aykut'un konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 56 Köy yolu ulaşıma kapandı.

İş makineleriyle kapanan yolları açma çalışması

Kepçe Operatörü Kadir Aykut'un konuşması MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 56 Köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor.

56 Köy yolu ulaşıma kapandı (1)

Kadir Aykut, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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