56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı... - Son Dakika
Son Dakika Spor 56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı... - Son Dakika Spor

56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı...

6 saat önce

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı..., System.String[]

Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.

2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:22 

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