Son Dakika › Spor › 56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı... - Son Dakika Spor
56 kulüp ortak karar aldı! Japonya liglerinde küme düşme kaldırıldı...
6 saat önce
Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.
Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 3 ligden katılan 56 kulübün aldığı ortak karar gereği 2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırıldığı duyuruldu.
2. ve 3. liglerde bulunan takımlar üst liglere yükselebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:22
Son Dakika Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya