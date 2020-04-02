56. Kütüphane Haftası sosyal medya üzerinden kutlanıyor - Son Dakika

56. Kütüphane Haftası, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlanıyor.

Okuma kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık yaratmak, kütüphanecilik alanındaki önemli gelişmeleri paylaşmak amacıyla 1964'ten beri her yıl martın son haftası kutlanan Kütüphane Haftası'nın etkinlikleri, koronavirüs nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Kovid-19 ile mücadele için tüm organizasyonlar, etkinlikler, gösteriler, geziler iptal edilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphaneleri de 30 Nisan'a kadar kapatılmıştı. Bu yıl 30 Mart-5 Nisan'da düzenlenmesi planlanan 56. Kütüphane Haftası etkinlikleri de bu nedenle iptal edildi.

"Şehir Kültürü ve Kütüphaneler" temasıyla yapılması planlanan etkinliklerin, sosyal medyada "kutuphanedeyim" hesapları üzerinden gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın 30 Mart'ta "kutuphanedeyim" sosyal medya hesaplarına bağlanmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu TRT 1'de yayınlanan "İyi Fikir", Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ise TRT Radyo 1 programına katılarak, Türkiye'de kütüphanecilik anlayışı ve iyi kütüphane örneklerini anlattı.

Etkinlikler, çeşitli üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden ve farklı disiplinlerden katılım sağlayan hocaların sunumlarıyla "kutuphanedeyim" sosyal medya hesaplarında düzenli olarak paylaşılıyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Mehmet Öz, tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Yılmaz Erdoğan gibi ünlü isimlerin "Evde kal, kitapla kal." çağrısında bulunduğu kısa videolar da Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarında sunuluyor.

"56. Kütüphane Haftası" etkinlik programı, Twitter'da "@kutuphanedeyiz", Instagram ve Facebook'ta "@kutuphanedeyim", Youtube'da ise "kütüphanedeyim" hesapları üzerinden takip edilebilecek.