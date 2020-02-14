CÜNEYT KARADAĞ/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin arasında rekabetin yeni boyut kazanmasının, ABD ile Rusya arasındaki fay hatlarının daha da derinleşmesinin ve küresel ekonomik belirsizliğin ortasında geleceğe dönük önemli mesajların verileceği dünyanın önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2020) bugün başlıyor.

Bu yıl "Batısızlık-Westlessness" temasıyla 56'ncısı düzenlenecek ve 16 Şubat'a kadar sürecek konferans Münih'teki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa bu yıl 30 hükümet ve devlet başkanı ile yaklaşık 70 dışişleri ve savunma bakanının katılması bekleniyor.

Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 500 üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

Konferansta dünyanın değişik bölgelerindeki krizler, savunma ve dış politika konuları ele alınacak.

MSC 2020'nin gündemini, 27 münferit kriz, Avrupa projesi, uluslararası liberal düzen, Avrupa Birliği'nin (AB) kendini savunması, küresel ticaret ihtilafları, iklim değişikliği, siber güvenlik ve dünya devleri arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabet ve olası etkilerine ilişkin başlıklar oluşturacak.

MSC 2020'de AB güvenlik politikasının geleceği, Afrika, Rusya, Libya, İran ve Çin ile ilgili konuların yanı sıra küresel ısınmanın güvenlik üzerine etkileri tartışılacak.

Türkiye'yi Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek

Liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferansın açılışını Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yapacak.

Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı konferansa, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ve Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen de iştirak edecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi liderler de konferansta konuşma yapacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bu yıl konferansa katılmayacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley ve Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg de konferansa katılacaklar arasında bulunuyor.

MSC 2020'de, çeşitli ülkelerin istihbarat servislerinin üst yöneticilerinin de buluşması beklenirken, Almanya'nın ev sahibi ülke olarak başta dışişleri ve savunma bakanları olmak üzere 5 bakan ve 40'tan fazla milletvekiliyle güçlü bir katılım sağlaması bekleniyor.

Münih'te Antalya Diplomasi Forumu tanıtımı

Geçen yıl dışişleri, güvenlik, transatlantik ittifak, silahların kontrolü ve savunma politikalarında iş birliği konularının ele alındığı konferansta, bu yıl ticaret ve güvenlik politikası arasındaki etkileşim, iklim değişikliğinin uluslararası güvenlik üzerindeki etkisi de masaya yatırılacak.

Ana başlıklarından birinin "uluslararası ilişkilerde teknoloji ve ticaretin önemi" olan konferans dahilinde, "enerji", "kuzey kutbunda güvenlik sorunları", "sağlık", "teknoloji" ve "uluslararası güvenlik" konulu yan etkinlikler düzenlenecek.

BM, Afrika Birliği, AGİT veya NATO da dahil pek çok uluslararası kuruluş, fikir atölyesi çalışmaları için MGK20 platformunu kullanacak. Konferansta, "Küresel Sorunlar için Küresel Çözümler - 2020'de Çok Taraflılığı Savunma Gerekliliği?" ve "İklim ve Güvenlik" başlıklı etkinlikler halka açık yapılacak.

MSC 2020'de, martta, "Dijital Çağda Diplomasi" temasıyla birincisi düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun tanıtımına katkı sağlaması açısından bir etkinlik de düzenlenecek.

Geniş güvenlik önlemleri

Konferans nedeniyle Bayerischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önemleri alındığı görüldü.

Etkinliğin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapacak. Polise 200'ün üstünde asker de destek verecek. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Münih kent merkezinde 15 Şubat Cumartesi NATO karşıtları ve sol grupların gösteri yapması bekleniyor. Gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında düzenlenecek.

Konferansın geçmişi

Münih'te ilk defa 1963'te "Uluslararası Askeri Bilimler Buluşması" adıyla düzenlenen konferans, o dönemde daha çok Almanya, ABD ve NATO üyelerinden katılım olduğu için "Transatlantik Aile Buluşması" olarak adlandırılıyordu.

1994'ten sonra "Güvenlik Politikaları İçin Münih Konferansı" adıyla yapılan buluşma, 2008'de "Münih Güvenlik Konferansı" ismini aldı. İlk yıllarda 60 katılımcı ile sınırlı tutulan konferans, 1999'dan sonra Avrupa'nın doğusundaki ülkelerden, Hindistan, Japonya ve Çin'den katılımcılara da açıldı.

Konferans, 1991'de Körfez Savaşı ve 1997'de konferansın başkanlığındaki değişim hariç her yıl düzenli olarak gerçekleştirildi.